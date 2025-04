OFC und Neidhart halten an Ehe auf Zeit fest

Trainer Christian Neidhart und die Offenbacher Kickers ziehen trotz ihrer bereits feststehenden Trennung bis zum Saisonende durch. Ein vorzeitiges Ende stand im Raum, nach hr-Informationen herrscht nun aber Klarheit.

Veröffentlicht am 22.04.25 um 16:58 Uhr

Der Traum vom gemeinsamen Aufstieg in die 3. Liga ist schon lange geplatzt, nun wird es zumindest zu einem sauberen Ende kommen. Trainer Christian Neidhart, der den Club trotz des zweiten Tabellenplatzs verlassen muss, bleibt dem OFC bis zu seinem Vertragsende erhalten.

Neidhart hatte Zweifel

Neidhart selbst hatte zuletzt zwar Zweifel geäußert, ob er nach der feststehenden Trennung nicht doch schon vorzeitig das Weite suchen werde. "Ich muss überlegen, ob es Sinn ergibt, die letzten vier Spiele durchzuziehen."

Nach Informationen des hr-sport wird das nun aber nicht passieren. Nach einem klärenden Gespräch mit Geschäftsführer Christian Hock bleiben Neidhart und der OFC noch genau vier Spiele zusammen, danach geht jeder seinen Weg. Die gemeinsame Abschiedstournee beginnt am Sonntag (14 Uhr) beim FC Gießen, nach dem Heimspiel am 17. Mai (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach ist das Kapitel Neidhart dann beendet.

Rehm soll ein Kandidat sein

Wenn ein Trainer geht, so ist das im Fußball, muss ein Neuer her. Die Suche nach Mr. X, der das Unmögliche möglich machen und den OFC zurück in den bezahlten Fußball führen soll, ist längst angelaufen.

Der von der Bild-Zeitung ins Spiel gebrachte Rüdiger Rehm, der aus seiner Zeit beim SV Wehen Wiesbaden in Hessen noch bestens bekannt ist, ist tatsächlich ein Kandidat. Offizielle Gespräche zwischen Rehm und dem OFC hat es nach hr-Informationen aber noch nicht gegeben. Große Eile ist nach Neidharts Bekenntnis auf Zeit aber ohnehin erst einmal nicht geboten.