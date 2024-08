Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat eine weitere Verstärkung an Land gezogen. Ole Käuper war zuletzt beim VfB Oldenburg aktiv und bringt sogar Bundesliga-Erfahrung mit.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 17:17 Uhr

Ole Käuper hat beim TSV einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und soll die Mittelfeldzentrale verstärken. Der gebürtige Bremer stammt aus der Jugend des SV Werder und kam für seinen Heimatklub sogar zu einem Einsatz in der Fußball-Bundesliga. Vorwiegend sammelte Käuper aber Erfahrung in der 3. Liga, wo er für den Werder Bremen II, Carl Zeiss Jena und den SV Meppen auflief. In der vergangenen Saison stand er beim Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg unter Vertrag.

"Ole Käuper ist ein ballsicherer, kopfballstarker sowie lauffreudiger Mittelfeldspieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind", betont Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport des TSV Steinbach. Dementsprechend habe sich der Klub beim Werben um Käuper gegen einige Konkurrenten durchgesetzt.