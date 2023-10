Rode fehlt weiter, Knauff im Training dabei

Die Eintracht hat am Dienstag die Vorbereitung aufs Hoffenheim-Spiel gestartet. Dabei fehlte Sebastian Rode (Wadenverletzung), der individuell im Kraftraum trainierte. Ob es für die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) reicht, ist mehr als fraglich. Ansgar Knauff ist dagegen von der deutschen U21 zurückgekehrt und stand am Nachmittag auf dem Trainingsplatz. Hugo Larsson wird am Mittwoch in Frankfurt zurückerwartet. Der 18 Jahre alte Nationalspieler weilt nach der Terror-Attacke am Dienstag in Brüssel noch bei seiner Familie in Schweden.