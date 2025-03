Batshuayi für Belgien nachnominiert

Eintracht-Stürmer Michy Batshuayi wurde für die belgische Nationalmannschaft nachnominiert. Das teilte der belgische Verband am Montagabend mit. In der gleichen Meldung wurde auch bekanntgegeben, dass Eintracht-Verteidiger Arthur Theate, der ebenfalls zur belgischen Nationalmannschaft reiste, möglicherweise wegen seiner Verletzung nicht zur Verfügung stehen werde. Theate fehlte auch bei der Eintracht mit muskulären Problemen in der Wade. Batshuayi hatte für die Eintracht zuletzt am Sonntag in der Bundesliga beim Spiel in Bochum das entscheidende 3:1 erzielt.