Toppmöller über Rasen: "Nicht schön"

Die schlechten Platzbedingungen beim Länderspiel der deutschen Nationalmanschaft am Dienstag im Frankfurter Waldstadion sind auch an Dino Toppmöller nicht vorbeigegangen: "Die Jungs sind sehr viel weggerutscht. Natürlich ist es nicht schön, weil du nicht diese Art spielen kannst", sagte der Eintracht-Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag und bezog sich dabei auf Spieler mit einer großen Wendigkeit. Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen seine Frankfurter auf diesem Geläuf Union Berlin. "Am Ende ist es so, dass beide Mannschaften immer mit diesen Bedingungen klarkommen müssen", so Toppmöller weiter und gab an, dass der Verein bereits an einer Lösung für das Rasen-Problem arbeiten würde.