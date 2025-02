Eintracht für Magath ein Titel-Kandidat

Der frühere Frankfurter und langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath glaubt, dass Eintracht Frankfurt in den kommenden Jahren um die Meisterschaft mitspielen kann. In dieser Saison müsste das Team von Trainer Dino Toppmöller "noch ein bisschen strampeln", um in die Champions League zu kommen, sagte Magath am Montag im hr-heimspiel! Sollten die Kaderplaner es dann schaffen, auch mal auf Geld zu verzichten und Leistungsträger zu halten, ist laut dem mittlerweile 71-Jährigen der große Wurf möglich. "Wenn sie die Entwicklung des Vereins in den Vordergrund stellen, dann kann die Eintracht in zwei bis drei Jahren um den Titel mitspielen."