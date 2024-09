Toppmöller kündigt Rotation an

Der Terminkalender von Eintracht Frankfurt wird immer voller. Das hat auch Auswirkungen auf die Mannschaftsaufstellung. "Wir werden nicht am Samstag, am Donnerstag und am Sonntag mit der gleichen ersten Elf auflaufen", kündigte Trainer Dino Toppmöller vor dem Heimspiel gegen Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) schon einmal an. Der Coach wird in den kommenden Wochen öfter rotieren. Kommenden Donnerstag steht das erste Europa-League-Spiel für die Hessen an. Ab 21 Uhr ist Viktoria Pilsen zu Gast im Waldstadion.