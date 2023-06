Eintracht dankt Glasner

Eintracht Frankfurt hat sich am Sonntag offiziell von Trainer Oliver Glasner verabschiedet. "Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre zusammen", wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung zitiert. "Oliver hat großen Anteil an diesem Erfolg. Mit seinem Trainerteam Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr hat er vor allem in den Pokalwettbewerben Großes geleistet." Der Salzburger hatte die Hessen in seiner ersten Saison zum Gewinn der Europa League geführt. In der aktuellen Spielzeit schaffte es die SGE bis ins Champions-League-Achtelfinale und ins Finale des DFB-Pokals. "Sie werden immer willkommen sein bei Eintracht Frankfurt in Zukunft. Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute", so Krösche in Richtung des Trainer-Trios.