Fjörtoft nimmt Götze in die Pflicht

Eintracht-Legende Jan-Aage Fjörtoft erhofft sich von Mario Götze, die Sturmflaute der Hessen zu beenden. "Es war in der Vorbereitung die große Hoffnung, dass er noch mehr Verantwortung übernehmen soll, jetzt liegt es an ihm. Wir hoffen alle, dass er wieder in Form kommt, weil er die Lösung dafür ist, dass Eintracht Tore schießt", schreibt Fjörtoft in der Bild. Die Eintracht kommt nach dem Abgang von Stürmer Randal Kolo Muani erst auf vier Ligatore. "Er ist der Spielertyp, der die Chancen kreieren, der auch selber treffen kann. Durch seine Erfahrung, seinen Namen, seine Präsenz muss er einfach der Schlüssel sein", so Fjörtoft weiter.