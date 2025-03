Toppmöller kündigt leichte Rotation an

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat nach dem Spiel gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend eine leichte Rotation für das Bundesligaspiel beim VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr) angekündigt. "Wir werden mit Sicherheit die ein oder andere Position verändern, es geht immer auch um Frische", so Toppmöller am Freitag auf der Spieltagskonferenz. "Im Spiel gegen den VfL wird es sehr intensiv, der Gegner wird versuchen, den Vorteil zu nutzen, dass er eine Pause hatte. Wir fühlen uns trotzdem bereit. Die Jungs sind alle gut durchs Spiel gekommen. Wir werden punktuell was machen, aber nicht die große Rotationsmaschine anwerfen", so Toppmöller weiter.