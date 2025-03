Koch erneut für DFB-Team nominiert

Eintracht-Verteidiger Robin Koch ist erneut von Julian Nagelsmann für die DFB-Auswahl nominiert worden. Der Bundestrainer gab sein gesamtes 23-köpfiges Aufgebot für die beiden Nations-League-Partien im Viertelfinale gegen Italien am Donnerstag in Frankfurt bekannt. Am 20. März (20.45 Uhr/live im Ersten) steigt dabei zunächst das Hinspiel in Mailand, drei Tage später (23. März, 20.45 Uhr/RTL) fällt in Dortmund dann die Entscheidung über den Einzug ins Final Four.