Für Türk Gücü Friedberg startet am Mittwoch die Relegations-Runde um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest: Um 19 Uhr trifft das Team im heimischen Stadion auf den SV Gonsenheim.

Der Hessenpokal-Finalist hat die Partie bereits zum "größten Spiel der Vereinsgeschichte" ausgerufen.

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden geht es für Friedberg schon am Samstag in Göppingen weiter, bei einer Niederlage erst am kommenden Dienstag. Nur eine der drei Mannschaften wird sich am Ende der Runde das Ticket für die kommende Regionalliga-Saison sichern können.