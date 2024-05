Die U17 von Eintracht Frankfurt hat gute Chancen, das Finale um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen.

Im Halbfinal-Hinspiel kamen die Hessen am Mittwoch in Leverkusen zu einem 2:2. Nach 0:2-Pausenrückstand trafen Prenaj und Staff jeweils per Foul-Elfmeter für die Eintracht. Das Rückspiel wird am Sonntag (11 Uhr) in Dreieich ausgetragen.