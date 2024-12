Krösche ärgert sich, macht Spielern aber "keinen Vorwurf"

Das 2:2 gegen den FC Augsburg stellte Markus Krösche zwar nicht zufrieden, ganz unglücklich war er jedoch auch nicht. "In der erste Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht", so der Eintracht-Sportvorstand. Der Spielverlauf sei nicht wirklich gut gelaufen für die Hessen. "Es ist ärgerlich, aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen." Ansgar Knauff war da selbstkritischer, der Rechtsaußen sagte: "Augsburg hatte eine guten Plan, aber wir müssen es uns selbst ankreiden, dass wir nicht gewonnen haben." Die Gegentore habe sein Team zu leicht hergeschenkt. Kapitän Kevin Trapp, der vor dem zweiten FCA-Treffer gepatzt hatte, sagte bei Sky: "Ich hatte wenig zu tun, habe einen Fehler gemacht. Das war sicher nicht so, wie man sich es vorstellt."