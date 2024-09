SV Wehen Wiesbaden gastiert in Aue

In der ersten englischen Woche der neuen Drittliga-Saison steht für den SV Wehen Wiesbaden am Dienstag (19 Uhr) das Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue auf dem Programm.

Veröffentlicht am 23.09.24 um 16:26 Uhr

Beide Teams waren gut in die Saison gestartet, zuletzt aber etwas ins Straucheln geraten. So hatte der SVWW am Samstag gegen Sandhausen die erste Niederlage kassiert (1:3).

"Wenn man die Chance hat, sich nach einem Negativ-Erlebnis schnell wieder neu beweisen zu können, dann ist man natürlich froh", sagte SVWW-Trainer Nils Döring. Verzichten muss der Coach auf den kranken Nico Rieble und den verletzten Ersatztorwart Mohamed Amsif.