Johannes Wurtz vom SVWW jubelt über seinen Treffer in Essen. Bild © Imago Images

SVWW jubelt bei Premiere in Essen

Der SV Wehen Wiesbaden hat die nächsten drei Punkte im Aufstiegskampf der 3. Liga eingefahren. Weil die Konkurrenz patzt, geht es in der Tabelle wieder nach oben.

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Auswärtssieg gefeiert: Das Team gewann das Drittliga-Spiel am Samstag bei Rot-Weiss Essen mit 3:1 (2:1).

Für den SVWW war es das erste Pflichtspiel überhaupt an der Essener Hafenstraße. Die erste Halbzeit begann rasant. Nach einigen guten Chancen war es Johannes Wurtz, der die Wiesbadener per Elfmeter in Führung brachte (22. Minute).

SVWW schlägt nach Ausgleich direkt zurück

RWE kam nach einer sehenswerten Kombination zum Ausgleich durch Andreas Wiegel (42.), nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff konnte der SVWW aber durch Brooklyn Ezeh zum 2:1 zurückschlagen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber, die Heimniederlage abzuwenden. Der eingewechselte John Iredale macht mit seinem Tor in der 82. Minute allerdings den Deckel drauf.

Durch den Sieg kletterte der SV Wehen Wiesbaden zurück auf Platz drei, der aktuell zum direkten Aufstieg in der zweite Liga berechtigen würde. Dabei profitierte er von der überraschenden Niederlage von Dynamo Dresden gegen Bayreuth. Mit Waldhof Mannheim (0:2 gegen Osnabrück) ließ ein weiterer Konkurrent Punkte liegen.