Wilde Schlussphase in Freiburg SV Wehen Wiesbaden rutscht aus den Aufstiegsrängen

Der SV Wehen Wiesbaden beweist beim Topspiel in Freiburg zunächst Moral, kassiert in der Nachspielzeit aber den Knockout. In der Tabelle können diverse Teams vorbeiziehen.

Der SV Wehen Wiesbaden ist zurück in der Jägerrolle: Er verlor am Mittwochabend mit 2:4 (0:0) bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg und fiel dadurch aus den Aufstiegsplätzen der 3. Liga.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ging es im zweiten Durchgang so richtig rund: In der 55. Minute landete eine schöne Kombination der Freiburger bei Lars Kehl, der den Ball zum 1:0 versenkte. In der 68. Minute legte der SCF nach: Julian Stark traf nach einer Ecke zum 2:0.

Freiburg schlägt eiskalt zurück

Der Treffer war allerdings ein Weckruf für den SVWW: In der 72. Minute gelang Robin Heußer mit einem trockenen Distanzschuss der Anschluss. Es folgten gute Chancen auf den Ausgleich - die beste setzte Benedict Hollerbach in der 77. Minute an den Pfosten.

Die Schlussphase wurde dann richtig wild: Hollerbach erzielte per Elfmeter zunächst den umjubelten Ausgleich für den SVWW (89.). Freiburg schlug in der 90. Minute allerdings durch Mika Baur zurück - 3:2. Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Julian Guttau nach einem Konter (90.+2).

Am Samstag gegen Mannheim

Die Niederlage des SVWW konnten gleich mehrere Teams nutzen, um in der Tabelle vorbeizuziehen. Darunter auch Waldhof Mannheim, der nächste Gegner der Wiesbadener (Samstag, 14 Uhr, live im hr-fernsehen und im Stream). Verzichten muss Trainer Markus Kauczinski dabei auf seinen Kapitän Johannes Wurtz, der sich eine Gelbsperre eingehandelt hat.

Weitere Informationen SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden 4:2 (0:0) Freiburg: Sauter - Treu, Rosenfelder, Wagner, Engelhardt, Makengo - Kehl (71. Knappe), Stark (79. Braun-Schumacher), Fahrner (46. Guttau), Lienhard (46. Ezekwem) - Vermeij (71. Baur)

Wiesbaden: Amsif - Mockenhaupt, Reinthaler (63. Carstens), Gürleyen - Fechner, Jacobsen, Heußer, Ezeh - Wurtz - Hollerbach, Iredale (63. Froese)



Tore:1:0 Kehl (55.), 2:0 Stark (70.), 2:1 Heußer (72.), 2:2 Hollerbach (89., Foulelfmeter), 3:2 Baur (90.), 4:2 Guttau (90.)



Gelbe Karten: Knappe / Wurtz

Schiedsrichter: Waschitzki-Günther Ende der weiteren Informationen