Das SV Wehen Wiesbaden bekommt am ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison Besuch von der Zweitvertretung des BVB.

Zum ersten Auswärtsspiel geht es dann zu Viktoria Köln. Der gesamte Spielplan für die neue Drittliga-Saison, die am 22. Juli startet, wurde am Freitag veröffentlicht.

Der SVWW wird die Spielzeit demnach mit einem Heimspiel gegen Halle am 27. Mai 2023 beschließen. Zum Aufeienandertreffen mit Ex-Trainer Rüdiger Rehm kommt es am 6. Spieltag in Ingolstadt.