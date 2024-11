Der SV Wehen Wiesbaden hat bei Kellerkind Unterhaching einen Sieg verpasst. Greilinger konnte mit seinem Ausgleichstreffer immerhin einen Punkt retten.

Veröffentlicht am 23.11.24 um 18:24 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden ist im vierten Drittliga-Spiel in Folge sieglos geblieben: Die Partie in Unterhaching am Samstagabend endete 1:1 (1:1).

Greilinger kontert Kübler

Die Gastgeber starteten besser ins Spiel. Julian Kübler vergab zunächst zwei Großchancen, in der 16. Minute besorgte er dann aber den Führungstreffer für Unterhaching. Doch auch der SV Wehen Wiesbaden hatte seine Chancen und nutzte zumindest eine davon: Nach einer Hereingabe von Thijmen Goppel drückte Fabian Greilinger den Ball über die Linie (35.).

Durch das Unentschieden verpasste es der SVWW, in der Tabelle wieder in Richtung Aufstiegsplätze zu rücken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus beträgt aktuell vier Punkte.