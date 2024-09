Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag (13.30 Uhr) den FC Energie Cottbus zu Gast in der Landeshauptstadt.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 10:02 Uhr

Der Absteiger aus Hessen ist gegen den Aufsteiger aus Brandenburg natürlich klarer Favorit. Dennoch warnt SVWW-Trainer Nils Döring davor, die Lausitzer auf die leichte Schulter zu nehmen. "Es wird ein Spiel mit vielen Zweikämpfen gegen einen Gegner, den wir von Beginn an bearbeiten müssen, um die drei Punkte einzufahren", so Döring. der SVWW müsse "von der ersten Minute an ans Maximum gehen", um die nächsten Punkte einzufahren.