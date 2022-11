Der SV Wehen Wiesbaden tritt zum Abschluss des Fußball-Jahres 2022 am Samstag (14 Uhr) beim SC Verl an.

Das Team von Trainer Markus Kauczinski will sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe der 3. Liga festbeißen und möglichst auf einem Aufstiegsplatz überwintern. Aktuell ist der SVWW Dritter. "Wir müssen noch ein letztes Mal alles geben und mit Leidenschaft auftreten", forderte SVWW-Coach Kauczinski. Verzichten müssen die Wiesbadener auf den gesperrten Sebastian Mrowca (5. Gelbe). Dafür kehrt Brooklyn Ezeh nach abgesessener Sperre zuück in den Kader.