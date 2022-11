Der SV Wehen Wiesbaden ist im letzten Heimspiel des Jahres gegen Dynamo Dresden gefordert.

Nach dem Sieg in Meppen wollen die Hessen am Mittwoch gegen den Zweitligaabsteiger aus Sachsen nachlegen. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen im Offensivspiel wieder mehr Selbstvertrauen entwickeln und insgesamt konsequenter auftreten, auch in den Defensivaktionen", so SVWW-Trainer Markus Kauczinski vor dem Spiel gegen den Tabellensiebten.

Kauczinski warte explizit vor der Dresdner Offensive. "Mit Stefan Kutschke und Manuel Schäffler wird Dresden zwei körperlich robuste Stürmer mitbringen, die zu den Besten der Liga gehören. Da werden wir dagegenhalten müssen." Anstoß ist um 19 Uhr.