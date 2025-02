SVWW gegen Tabellennachbar Aue

Der SV Wehen Wiesbaden will nach dem Erfolg in Sandhausen am Samstag (14 Uhr) nachlegen und den Abstand auf die Spitzengruppe in der 3. Liga weiter verkürzen.

Gegen den Tabellennachbarn Erzgebirge Aue, der aktuell als Zehnter einen Platz hinter dem SVWW rangiert, sollen die nächsten drei Punkte her. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen und diszipliniert agieren", sagte SVWW-Coach Nils Döring. Ob Emanuel Taffertshofer (grippaler Infekt) einsatzfähig ist, entscheided sich kurzfristig.