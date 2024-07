Der SV Wehen Wiesbaden lässt Ali Loune von Zweitligist 1.FC Nürnberg derzeit mittrainieren.

Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, ist schon einige Tage in Wiesbaden, stand beim Test in Homburg am Samstag (1:1) 90 Minuten auf dem Platz. Ob er beim SVWW einen Vertrag erhält ist aber weiter offen. Der 22 Jahre alte Loune ist gebürtiger Hanauer. In Nürnberg konnte er sich bislang nicht durchsetzen, stand nur sechs Mal auf dem Feld. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er nach Klagenfurt verliehen, wo er dann aber auch nicht zum Einsatz kam.