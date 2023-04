Für den SV Wehen Wiesbaden beginnt so langsam die alles entscheidende Phase im Aufstiegskampf.

"Die Dinge spitzen sich jetzt zu. Es kommen besondere Spiele auf uns zu und auf diese freuen wir uns", so Trainer Markus Kauczinski. Das erste dieser "besonderen Spiele" bestreitet der SVWW am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Meppen. "Sie haben rechnerisch immer noch die Chance, in der Liga zu bleiben. Dementsprechend erwarte ich erneut eine umkämpfte Partie", warnte Kauczinski. Aufstiegskonkurrent Saarbrücken stolperte zuletzt bei den Meppenern.