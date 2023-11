Das letzte Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden im Jahr 2023 findet freitags statt: Der SVWW trifft am 8. Dezember um 18.30 Uhr auf Braunschweig.

Das ergab die Terminierung der DFL am Donnerstag. Zum Jahresabschluss geht es sonntags (17. Dezember, 13.30 Uhr) zum FC St. Pauli. Das neue Jahr startet mit dem Auswärtsspiel in Magdeburg am 21. Januar um 13.30 Uhr.

Im Gegensatz zur Bundesliga findet in der zweiten Liga keine Englische Woche kurz vor Weihnachten statt. Außerdem hat das Unterhaus im Januar noch eine Woche länger Pause als die erste Liga.