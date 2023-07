Im zweiten Testspiel der Vorbereitung kam der SV Wehen Wiesbaden trotz deutlich mehr Tormöglichkeiten gegen den FC Nordsjaelland nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Partie am Samstagmittag endete Unentschieden mit 1:1 (1:1). Dabei gingen die Dänen bereits in der ersten Spielminute in Führung. Kurz vor der Halbzeit konnte Sascha Mockenhaupt mit einem Kopfballtreffer (39.) für den SVWW ausgleichen. Trotz deutlich mehr Torchancen der Wiesbadener blieb es bei dem Spielstand bis zum Schluss.