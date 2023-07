Der SV Wehen Wiesbaden hat trotz einiger Verletzter den letzten Test der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Die zweite Bundesliga kann kommen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start gewonnen. Der SVWW setzte sich am Samstag in heimischer Arena gegen Fortuna Sittard aus den Niederlanden mit 1:0 (0:0) durch. Der starke Kianz Froese traf kurz nach dem Seitenwechsel zum Sieg für die Hausherren (48. Minute).

Die Hessen mussten die Partie ohne sieben Spieler bestreiten. Neuzugang Nick Bätzner (Sehnenreizung), Torjäger Ivan Prtajin (Muskelfaserriss), Noah Brdar (Handgelenksbruch), Antonio Jonjic (Sehnenreizung), Arthur Lyska (Aufbautraining nach Innenbandriss), Max Reinthaler (Muskelfaserriss) und Emanuel Taffertshofer (Leistenprobleme) standen Trainer Markus Kauczinski allesamt nicht zur Verfügung. Was der SVWW dann aber zeigte, konnte sich trotzdem sehen lassen.

Weitere Informationen Mockenhaupt ist neuer Kapitän Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt ist neuer Kapitän beim SVWW. Der 31-Jährige führte die Hessen gegen Sittard bereits mit der Binde aufs Feld. Der alte Kapitän, Sebastian Mrowca, hat den Verein im Sommer in Richtung Preußen Münster verlassen. Ende der weiteren Informationen

Drei Mal Alu, ein Mal Froese

In einer netten Partie hätten auch schon in Halbzeit eins einige Tore fallen können. Sowohl Froese (15.) als Marcus Mathisen (42.) scheiterten für die Gastgeber am Aluminium. Für die Gäste aus Sittard, die sich defensiv sehr fehleranfällig präsentierten, traf Arianit Ferati nur die Latte (40.).

Die Wiesbadener Erlösung brachte Froese mit einem satten Schuss in Halbzeit zwei. Benedict Hollerbach hätte Sekunden später um ein Haar auf 2:0 erhöht, brachte den Ball im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Keeper aber nicht im Kasten unter (49.). Und weil auch zwei Kopfbälle von Aleksandar Vukotic geklärt werden konnten (70., 88.) blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0 für den SVWW.

Weitere Informationen So spielte der SVWW Stritzel – Mockenhaupt, Mathisen (63. Angha), Cartens – Fechner (63. Jacobsen), Heußer (87. Elouarti) – Bennetts (63. Rieble), Lee (63. Iredale), Goppel – Hollerbach (78. Farouk), Froese Ende der weiteren Informationen