Der SV Wehen Wiesbaden will auch nach dem feststehenden Klassenerhalt die Spannung hochhalten und am Samstag (16.30 Uhr) einen Sieg einfahren.

Veröffentlicht am 08.05.25 um 14:19 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Nils Döring gastiert beim FC Ingolstadt. Das Ziel dabei ist klar: Der SVWW (11.) will die Bayern (9.) in der Tabelle überholen. "Ich habe der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, dass wir noch Ziele in dieser Saison haben. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen", sagte SVWW-Coach Döring vor der Partie. Florian Carstens und Ole Wohlers stehen nach Verletzungen wieder zur Verfügung.