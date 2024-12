Der SV Wehen Wiesbaden geht hochmotiviert ins letzte Heimspiel des Jahres und will sich mit einem Sieg von den Fans verabschieden.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 13:24 Uhr

Das klare Ziel sei es, die Anhänger mit einem Dreier zu beschenken, sagte Trainer Nils Döring vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt. "Wir wollen alles rausknallen und einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern", so Döring. Sollte der SVWW, der aktuell Sechster ist, Tabellennachbar Ingolstadt schlagen, ist sogar der Sprung in Richtung Spitzengruppe möglich. Nicht mit dabei ist der gesperrte Bjarke Jacobsen.