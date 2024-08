Pokalaus gegen Mainz SV Wehen Wiesbaden verliert Verlängerungs-Drama

Der SV Wehen Wiesbaden ist dramatisch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Hessen zwangen den FSV Mainz 05 in die Verlängerung, verloren dann aber aufgrund eines individuellen Fehlers.

Der SV Wehen Wiesbaden ist am Freitagabend mit 1:3 nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FSV Mainz 05 ausgeschieden. Tarik Gözüsirin hatte die Hausherren nach 14. Minuten in Führung gebracht. Dominik Kohr glich in der 59. Minute für den Bundesligisten aus. In der Verlängerung waren es Jonathan Burkhardt (113.) und Nadiem Amiri (120.), die die Wiesbadener Träume vom Weiterkommen beendeten.

In Wiesbaden präsentierte sich der 1. FSV Mainz 05 vom Fleck weg aggressiv und dominant. Die ganz großen Chancen fehlten zwar, dennoch schien die Marschroute klar: Der Bundesligist wollte beim Drittligisten aus Hessen nichts anbrennen lassen. Da hatte der FSV aber die Rechnung ohne den SVWW gemacht.

Gözüsirin steht goldrichtig

Mit der ersten Offensivaktion gelangte der SVWW per hoher Hereingabe in den Mainzer Strafraum, die Gäste klärten nicht konsequent genug, mit ein wenig Glück landete der Ball vor den Füßen von Gözüsirin, der aus elf Metern aus zentraler Position danke sagte – und die Wiesbadener Arena zum Beben brachte (14.).

Der Führungstreffer des SVWW veränderte die Statik des Spiels komplett. Der zuvor so forsche FSV war offensichtlich aus dem Tritt gebracht, von der anfänglichen Zielstrebigkeit war wenig übrig. Auf der anderen Seite hätte Moritz Flotho kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 stellen können, nachdem er eine Goppel-Flanke kraftvoll aufs FSV-Tor köpfte. Eine Glanzparade von Robin Zentner verhinderte eine deutlichere Pausenführung.

Kohr belohnt Mainz 05

Eine verpasste Chance, denn der FSV kam druckvoll aus der Kabine. Und belohnte sich. Nach einem hohen Ballgewinn kam der Ball über Amiri und Lee zu Kohr, der aus halbrechter Position flach ins lange Eck vollendete (59.). In der Folge waren Großchancen Mangelware, die Partie ging in die Verlängerung.

Dort hatte der SVWW zunächst Glück, dass ein Bell-Kopfball nach Ecke nur gegen den Pfosten prallte. Kurz darauf aber der K.o.: Florian Carstens verlor gegen Karim Onisiwo im eigenen Drittel den Ball, eroberte ihn mit einer Grätsche zurück - nur spielte den Ball dadurch vor die Füße von Burkhardt, der nur noch einschieben brauchte. Bitter, hatte Carstens bis dahin eine blitzsaubere Partie gespielt.

Amiri macht den Sack zu

In der letzten Minute der Verlängerung stellte Nadiem Amiri aus spitzem Winkel auf 3:1 und entschied die Partie endgültig. Und so scheidet der SV Wehen Wiesbaden aus dem Pokal aus, die engagierte Leistung dürfte dabei ein schwacher Trost sein.