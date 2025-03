SV Wehen Wiesbaden bei Kellerkind Hannover gefordert

Der SV Wehen Wiesbaden reist in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) zu Hannover 96 II.

Veröffentlicht am 14.03.25 um 12:09 Uhr

Die Niedersachsen sind Tabellenvorletzter und haben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Die Hessen, derzeit Tabellenneunter, sind daher klarer Favorit. Für den SVWW geht es auch darum, nach dem torlosen Remis gegen 1860 München wieder einen Sieg einzufahren. "Wir kommen aus einer schwierigen Phase und haben jetzt vier Punkte in zwei Spielen geholt", betonte SVWW-Coach Nils Döring vor der Partie. "Am Samstag in Hannover wollen wir nachlegen."