Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Torhüter-Talent Noah Brdar längerfristig an den Verein gebunden.

Wie die Hessen am Samstag mitteilten, wurde der auslaufende Vertrag des 18-Jährigen verlängert. Über die Länge des Kontrakts machte der SVWW keine Angaben. "Es freut uns, dass Noah seine Zukunft weiterhin beim SVWW sieht. Es ist wichtig, dass talentierte Eigengewächse dem Verein erhalten bleiben", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Brdar gehörte bereits in der abgelaufenen Zweitligasaison zum Kader. Spielpraxis holte er sich aber in der U19.