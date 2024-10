Der SV Wehen Wiesbaden hat im Aufstiegskampf wichtige Punkte liegengelassen. Schlimmer noch: Die Hessen ließen sich von der zweiten Mannschaft von Hannover 96 regelrecht vorführen.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 15:50 Uhr

Der Ball zappelt im Netz des SVWW: Ein Bild ohne Seltenheitswert am Samstag.

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Samstag zum Vergessen erlebt. Gegen Kellerkind Hannover II gingen die Hessen mit 1:5 unter. Schon nach der ersten Halbzeit lag der Aufstiegsaspirant hoffnungslos mit 1:4 in Rückstand.

Robin Kalem (2.Minute, 29.), Husseyn Chakroun (31.), Nick Stepantsev per Foulelfmeter (43.) und Stefano Marino (65.) trafen für die Gäste, die in ihren neun vorherigen Ligaspielen gerade einmal neun Tore gesammelt hatten. Den Ehrentreffer für die Hausherren erzielte Fatih Kaya (17.). Die Niederlage war auch in der Höhe verdient für den SVWW.