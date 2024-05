Neuzugang für den SV Wehen Wiesbaden: Der Zweitliga-Absteiger hat Ole Wohlers vom Regionalligisten Teutonia Ottensen verpflichtet.

Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der Stürmer wurde in der Jugend des HSV ausgebildet. In dieser Saison kommt er auf 36 Pflichtspiel-Einsätze und 13 Tore.

"Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen und wendigen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht", sagte SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer. "Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus."