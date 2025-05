Der SV Wehen Wiesbaden hat den nächsten Neuzugang verpflichtet - er kommt von einem Ligakonkurrenten.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich die Dienste von Donny Bogicevic gesichert. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, hat der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2007 unterschrieben. Er kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Viktoria Köln ins Hessische. "Mit Donny konnten wir einen Spieler verpflichten, der seine Qualitäten im offensiven Mittelfeld in den letzten Jahren nachgewiesen hat", so Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport bei den Wiesbadenern. "Seine Technik und Kreativität werden unser Offensivspiel deutlich beleben."

Bogicevic, geboren in Gießen, sammelte zunächst in der Oberliga bei Rot-Weiß Erfurt erste Einsätze im Herrenbereich. Anschließend wechselte er zum FC Gießen sowie im Anschluss zum TSV Steinbach Haiger in die Regionalliga, ehe zur Saison 2023/24 der Sprung in die 3. Liga zu Viktoria Köln folgte.