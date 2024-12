SVWW holt Punkt in Dortmund

In Unterzahl

Der SV Wehen Wiesbaden sieht in Dortmund trotz des Platzverweises für Bjarke Jacobsen lange wie der Sieger aus. Am Ende wird es dann aber doch nur ein Zähler.

Veröffentlicht am 07.12.24 um 15:56 Uhr

Felix Luckeneder vom SVWW (rechts) im Spiel in Dortmund

Felix Luckeneder vom SVWW (rechts) im Spiel in Dortmund Bild © Imago Images

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen Sieg bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund knapp verpasst. Die Drittliga-Partie endete 2:2 (1:1).

Der SVWW erwischte einen Traumstart, denn schon nach acht Minuten köpfte Orestis Kiomourtzoglou die Gäste nach einem Eckball in Führung. Die hielt allerdings nicht lange, denn der BVB konnte durch Jordi Paulina ausgleichen (16. Minute). In der 22. Minute flog dann Bjarke Jacobsen nach einer Notbremse vom Platz - und die Wiesbadener mussten sich in Unterzahl den Dortmunder Angriffen erwehren.

Foti kontert Kaya spät

Die Mannschaft von Trainer Nils Döring kämpfte allerdings leidenschaftlich, hatte in der zweiten Halbzeit dann auch etwas Entlastung - und traf sogar: Torjäger Fatih Kaya schloss nach einem Ballgewinn wuchtig zum 2:1 ab (72.). Den Sieg hätte der SVWW dann fast auch über die Zeit gebracht, in der 90. Minute konnte Dortmund durch Antonio Foti, einst bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, aber doch noch ausgleichen.