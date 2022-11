SVWW unter Flutlicht in Meppen

Der SV Wehen Wiesbaden ist nach der ersten Heim-Niederlage der Saison auf Wiedergutmachung aus.

Genau eine Woche nach der Pleite gegen Duisburg tritt der SVWW am Freitag (19 Uhr) beim SV Meppen an und geht dabei als klarer Favorit in die Partie. Die Gastgeber haben vier der vergangenen fünf Spiele verloren und sind aktuell 17. "Meppen wird uns vor heimischer Kulisse unter Flutlicht alles abverlangen", warnte Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski. "Ich rechne mit einer sehr schwierigen Aufgabe." Ob einer der Verletzten zurückkehrt, ist noch offen.