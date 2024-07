Franko Kovacevic verlässt den SV Wehen Wiesbaden und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem südkoreanischen Erstligisten Gangwon FC an.

Der 24 Jahre alte Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr in die K League 1. "Nach mehreren Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Leihe für beide Seiten die beste Lösung ist", sagte Wiesbadens Geschäftsführer Uwe Stöver. In der abgelaufenen Saison erzielte der 24 Jahre alte Mittelstürmer in 23 Zweitliga-Einsätzen vier Tore für die Hessen.