Der SV Wehen Wiesbaden zeigt bei Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus eine ordentliche Leistung, für eine Überraschung ist der SVWW aber zu fehleranfällig. Der Aufwärtstrend ist erst einmal dahin.

Veröffentlicht am 08.02.25 um 15:53 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden verliert in Cottbus. Bild © Imago Images

Nach zuvor zwei Siegen in Serie hat der SV Wehen Wiesbaden am Samstag einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt, die mit einem weiteren Erfolg in Richtung Spitzengruppe der 3. Liga hätte springen können, verpasste eine Überraschung bei Tabellenführer Energie Cottbus und verlor mit 1:2 (0:1). Als Tabellenachter beträgt der Abstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz nun sieben Punkte.

Goppel trifft erneut

Der SVWW, der das Spiel vor allem in der ersten Hälfte über weite Strecken dominierte, zeigte eine ordentliche Vorstellung. Da aber vor allem Torjäger Fatih Kaya einige aussichtsreiche Chancen liegen ließ und die Defensive einmal zu viel pennte, blieb die Belohnung aus.

Tolcay Cigerci (32.) und Joker Maximilian Krauß (71.) trafen für Cottbus, für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Thijmen Goppel (64.).