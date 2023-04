Im Aufstiegsrennen ist die Offensive das Prunkstück des SV Wehen Wiesbaden. Nun kommen formstarke Löwen mit lautem Anhang zu Besuch. Der hr überträgt die Partie am Samstag live.

Videobeitrag Video SVWW-Torjäger Hollerbach im Portrait Video Benedict Hollerbach ist der Mann für die vielen Tore beim SVWW. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Wenn die eigene Mannschaft von allen Tabellennachbarn mit Abstand die meisten Gegentore hat hinnehmen müssen und der Trainer die Lage trotzdem optimistisch einordnet, muss schon sehr viel richtig laufen. So ist es beim Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden, der im Aufstiegsrennen mit 43 Toren ordentlich kassierte. Zum Vergleich: Spitzenreiter Elversberg (mit einem Spiel weniger) fing nur 28, die Verfolger nicht mehr als 35 Gegentreffer.

"Es gab definitiv Spiele, in denen wir zu viele Tore hinnehmen mussten. Allerdings sind wir eben auch eine offensiv ausgerichtete Mannschaft und haben darum auch schon die zweitmeisten Tore der gesamten Liga erzielt", erklärt Trainer Markus Kauczinski vor dem Duell am Samstag gegen den TSV 1860 München (14 Uhr, im hr-Fernsehen und im Stream auf hessenschau.de). Für die Torfabrik in der Offensive sorgte vor allem Benedict Hollerbach (14 Tore), der gegen die Löwen auf seinen Jugendklub trifft. "Da werden auf jeden Fall ein paar Jungs von mir auch wieder mitfahren und im 60-Block stehen", sagte Hollerbach gegenüber dem hr-sport.

Kauczinski freut sich auf die Kulisse

Nicht nur Hollerbachs Jungs, sondern viele andere Sechzger werden nach Wiesbaden reisen. Das freut sogar den Heimtrainer: "Wir merken schon, dass die Euphorie bei unseren Fans steigt, denn es kommen immer mehr Menschen ins Stadion und machen ordentlich Stimmung. 1860 München wird ebenfalls viele Fans mitbringen, dementsprechend freuen wir uns auf eine stimmungsvolle Kulisse", sagt Kauczinski.

Weitere Informationen SVWW-Spiel live Das Spiel des SV Wehen Wiesbaden gegen 1860 München läuft am Samstag ab 14 Uhr sowohl im hr-fernsehen als auch im Stream auf hessenschau.de. Moderator ist Sebastian Rieth, kommentiert wird das Spiel von Daniel Höhr. Ende der weiteren Informationen

Der Coach kann nach überstandener Gelbsperre wieder auf Max Reinthaler zurückgreifen, auch Brooklyn Ezeh ist wieder dabei. Hinter den Einsätzen von Ivan Prtajin und Nico Rieble stehen noch Fragezeichen. Gewarnt sind die Hessen ohnehin vor dem Spiel: Die Löwen haben drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen - und dabei elf Tore geschossen. Aber der SVWW kann in dieser Saison schließlich Fehler in der Defensive immer wieder vorne wettmachen.