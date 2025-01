SVWW will Schwung aus Rostock-Partie mitnehmen

Nach dem deutlichen Sieg bei Hansa Rostock möchte der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga den Schwung aus dem wichtigen Auswärts-Erfolg mitnehmen und beim Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II den zweiten Sieg in Folge einfahren.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 13:29 Uhr









Gegen den Abstiegskandidaten sind drei Punkte für die Hessen das klare Ziel. "Wir haben in Rostock sehr viel richtig gemacht", erklärte SVWW-Coach Nils Döring. "Aber auch gegen Stuttgart müssen wir hellwach sein. Wir wollen eigentlich den gleichen Auftritt zeigen wie gegen Rostock."