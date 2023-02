Viel Kampf und Leidenschaft, aber am Ende keine Punkte: Der SV Wehen Wiesbaden unterliegt lange in Unterzahl spielend überraschend dem FC Erzgebirge Aue - ein Rückschlag auf dem anvisierten Weg in die 2. Liga.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich im Aufstiegsrennen zur 2. Fußball-Bundesliga einen Ausrutscher geleistet. Der Tabellenzweite in Liga drei verlor am Freitagabend gegen den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:1). Damit riss die Serie von zuvor acht Spielen ohne Niederlage.

Frühe Rote Karte für Gürleyen

Die Gastgeber starteten denkbar schlecht. Nach 14 Minuten sah Verteidiger Ahmet Gürleyen die Rote Karte wegen einer Notbremse, nachdem er Omar Sijaric vor der Strafraumgrenze umgerissen hatte. Wehen Wiesbaden konzentrierte sich danach auf eine kompakte Defensive und ließ seine einzige Torchance im ersten Durchgang durch Stürmer Ivan Prtajin ungenutzt (20.).

Die Gäste gingen sehenswert in Führung: Marco Schikora traf per strammem Distanzschuss von der Straufraumecke (34.). Nicht nur deswegen hatte Gäste-Trainer Pavel Dotchev Grund zur Freude. Er erlebte in Wiesbaden sein 300. Drittligaspiel als Coach.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Der SVWW spielte nach der Pause mutiger nach vorn und kam zu Chancen. Doch die Sachsen trafen zum 2:0 durch Antonio Jonjic (65.). Florian Carstens gelang nur noch der Anschlusstreffer (74.). Für Aue war es der erste Sieg im sechsten Spiel bei den Hessen.

Im nächsten Ligaspiel muss der SVWW am 25. Februar beim VfL Osnabrück antreten.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden – Erzgebirge Aue 1:2 (0:1) Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Goppel (70. Brumme) Mrowca, Jacobsen (82. Wurtz), Heußer (70. Taffertshofer) – Hollerbach (82. Iredale), Froese (17. Reinthaler) - Prtajin



Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Burger, Rosenlöcher - Schikora (72. Baumgart) - Stefaniak (79. Besong), Knezevic (55. Gorzel), Nazarov, Sijaric (79. Huth) - Jonjic (79. Tashchy)



Tore: 0:1 Schikora (34.), 0:2 Jonjic (65.), 1:2 Carstens (74.)

Gelbe Karten: - / Rosenlöcher, Schikora, Danhof, Baumgart

Rote Karten: Gürleyen (14./Notbremse)



Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang)

Zuschauer: 3.751 Ende der weiteren Informationen