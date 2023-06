Im Relegations-Rückspiel musste die U19 von Wehen Wiesbaden eine deutliche Niederlage gegen Kaiserslautern hinnehmen. Damit steigen sie nicht in die Junioren-Bundesliga auf.

Der Traum von der Junioren-Bundesliga ist für die U19 von Wehen Wiesbaden geplatzt. Das Team verlor am Samstagnachmittag das Relegations-Rückspiel mit 0:4 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Nachdem das Hinspiel noch 1:1 Unentschieden endete, lebte in Wiesbaden die Hoffnung auf den Aufstieg. Jetzt ist klar: Nächste Saison wird die U19 wieder in der A-Junioren-Hessenliga an den Start gehen müssen.