Bensheim wird Favoritenrolle in Zwickau gerecht

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Bensheim-Auerbach in Zwickau einen souveränen Sieg eingefahren und bleibt damit an der Tabellenspitze dran.

Die Flames gewannen am Mittwochabend beim BSV Sachsen Zwickau eher deutlich mit 32:25 (14:12). Frau des Spiels war dabei Lucie-Marie Kretzschmar, die für die Südhessinnen zehn Treffer erzielte. Mit diesem Sieg stehen die Handballerinnen auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle.