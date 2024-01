Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kann im entscheidenden Spiel gegen Kroatien voraussichtlich wieder auf Timo Kastening bauen. Der Rechtsaußen der MT Melsungen fehlte zuletzt wegen einer Grippe – und wurde auch als Taktgeber in der Kabine vermisst.

Zweifelsohne gehört Timo Kastening zu den Leistungsträgern in der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der laufenden Heim-EM. Am Montag dann der Rückschlag für den Melsunger: Kastening musste wegen eines Infekts pausieren und verpasste kurzfristig das dritte Hauptrundenspiel gegen Ungarn.

Aber auch ohne Kastening auf der Rechtsaußen-Position zeigte das deutsche Team eine gute Leistung und gewann gegen die Ungarn mit 35:28 . Damit hat das DHB-Team den Halbfinal-Einzug in der eigenen Hand – und kann im entscheidenden Spiel gegen Kroatien am Mittwoch (20.30 Uhr) wahrscheinlich wieder auf Kastening zurückgreifen.

"Er hat ein deutlich besseres Gefühl"

"Timo hat den Frühstücksraum heute Morgen freudestrahlend betreten", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag bei der Pressekonferenz. Er habe ein deutlich besseres Gefühl als am Montagnachmittag, berichtete Kromer über Kastenings Zustand. Dennoch wolle man die weitere Entwicklung abwarten.

Kastening war am Montag mit Fieber im Teamhotel geblieben. Für ihn rückte Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe in den 16-köpfigen Spieltagskader. Gelingt der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch ein Sieg gegen Kroatien, stünde sie sicher im EM-Halbfinale.

Kastening fehlte auch als Kabinen-DJ

Nicht nur sportlich gesehen wäre das Comeback des Melsungers wertvoll, sondern auch musikalisch: Kastening ist der Kabinen-DJ der Mannschaft. Sein Job übernahm am Montag Torhüter Andreas Wolf.

"Wenn man es beschreiben muss im Vergleich zu Timo, dann ist das Ganze schon ein bisschen aggressiver. Man merkt, dass Andi sich mit anderer Musik in Stimmung bringt als Timo", sagte Kapitän Johannes Golla mit einem Lachen.