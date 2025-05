Bei der MT Melsungen jagt in dieser Saison ein Highlight das nächste.

Am Sonntag (15 Uhr) werden die Nordhessen den Zuschauerrekord knacken. Für das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen zieht die MT in die Nordhessen-Arena um, wo sonst Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies beheimatet ist. Schon jetzt sind mehr als 5.000 Tickets verkauft. So viele wie nie zuvor. Die Zuschauerzahl ist dem Ereignis angemessen. Die MT Melsungen ist sieben Spiele vor Saisonende Tabellenzweiter der Liga, kann die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarmachen. In eigener Halle sind die Nordhessen bisher noch ungeschlagen.