In der ersten Runde des DHB- Pokals empfängt der TV Hüttenberg den ThSV Eisenach.

Das ergab die Auslosung am Dienstag. Die erste Runde wird am 27. und 28. August ausgetragen. Die zweite Runde findet am 19. und 20. Oktober statt, das Final Four ist für den 15./16. April eingeplant.