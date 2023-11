Das wird knackig für die Handballerinnen aus Bensheim-Auerbach: Die Flames treffen in der Gruppenphase der EHF European League auf starke Gegnerinnen. Dabei ist unter anderem ein früherer Sieger des Wettbewerbs.

Die Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach bekommen es bei ihrer ersten Teilnahme an der EHF European League mit namhaften Gegnern zu tun. Die Flames treffen in der Gruppe C des Wettbewerbs auf die Neptunes aus Nantes (Frankreich), auf Gloria Bistrita (Rumänien) und MKS Lublin aus Polen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Erster europäischer Wettbewerb für den Club

Auf den Neuling aus Südhessen kommt damit einiges an Arbeit zu. Nantes hat den Wettbewerb 2020/21 gewonnen. In der französischen Liga wurden sie vergangene Saison Dritter. Auch die Rumäninnen sind ein starker Gegner und Dritter in der heimischen Liga geworden.

Die Flames waren am Montag mit einem Sieg gegen Bundesliga-Konkurrent Oldenburg in die Gruppenphase des Europapokals eingezogen. Es ist die erste internationale Teilnahme für den Club aus Südhessen. "Wenn ich überlege, wo wir herkommen: Wir haben vor fünf, sechs Jahren noch in der zweiten Liga gespielt, und jetzt spielen wir international. Das ist etwas ganz besonderes", sagte Trainerin Heike Ahlgrimm nach dem Erfolg am Montag.