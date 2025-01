Mehrfacher Deutscher Meister, Vize-Europameister, Pokalsieger: Als Spieler gehörte Momir Ilic in die Weltklasse, als Trainer unternimmt er seine ersten Gehversuche in der Handball-Bundesliga ab Sommer bei der HSG Wetzlar.

Die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar haben einen prominenten Trainer für die kommende Saison gefunden. Einen, der als Spieler herausragende Erfolge gefeiert hat, etwa drei Deutsche Meisterschaften, insgesamt sage und schreibe 24 Titel, sogar in die "Hall of Fame" der Europäischen Handball Föderation (EHF) wurde er vor zwei Jahren aufgenommen: Momir Ilic, in Deutschland hauptsächlich bekannt für sein Schaffen beim Spitzenclub THW Kiel, folgt ab Juli 2025 auf den dann scheidenden Frank Carstens. Der Vertrag des gebürtigen Serben mit ungarischem Pass läuft zunächst bis Sommer 2027, wie die HSG am Mittwochmittag mitteilte.

"Momir hat eine unfassbare Erfahrung als Spieler und brennt darauf, seine Fähigkeiten als Trainer in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Wir sind froh, dass wir ihn trotz anderer Angebote, auch aus der Bundesliga, für uns gewinnen konnten", wurde Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp in der Vereinsmitteilung zitiert. Ilic habe die Club-Verantwortlichen "in sehr tiefgründigen und langen Gesprächen voll überzeugt".

Ilic steht "für eine moderne Arbeitsweise"

Nach Beendigung seiner Spielerkarriere, in der er mit Serbien sogar Vize-Europameister wurde (2012), trainierte der verheiratete Familienvater in Veszprem zunächst die U21. Die Weiterentwicklung von talentierten Handballern werde auch in Wetzlar eine wesentliche Aufgabe sein, hießt es von den Mittelhessen. 2021 übernahm Ilic, der sehr gut Deutsch spricht, schließlich die Erstliga-Mannschaft Veszprems. Es folgten der Gewinn zweier ungarischer Meisterschaften sowie zwei Pokaltitel. Seit vergangenen Sommer war Ilic vereinslos.

"Momir hat als Spieler und auch als Trainer sehr erfolgreich gearbeitet. Seine Vorstellungen, mit welcher Mentalität und wie wir künftig Arbeiten und Handballspielen wollen, decken sich mit unseren", sagte Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter in Wetzlar. Ilic stehe für eine moderne Arbeitsweise, Intensität und Dynamik.